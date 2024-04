Sasha Waltz erhält den „Deutschen Tanzpreis“ 2024

Die Choreografin, Tänzerin und Regisseurin Sasha Waltz wird für ihre internationale Strahlkraft, ihr Engagement für die Strukturen der freien Tanzszene und allem voran für ihr künstlerisch einmaliges und genreübergreifendes Gesamtwerk mit dem 20.000 Euro dotierten „Deutschen Tanzpreis“ 2024 ausgezeichnet.

Die Preisverleihung findet im Rahmen einer Tanzgala am Sa, 12.10. um 19 Uhr im Aalto-Theater Essen statt, ausgerichtet vom Dachverband Tanz Deutschland.

Gerade hatte das internationale Publikum zur Eröffnung der „Osterfestspiele Salzburg“ die Gelegenheit, die Uraufführung der „Johannes-Passion“ zu erleben, Waltz’ neueste Arbeit zur Musik von Johann Sebastian Bach. Das Berliner Publikum kann sich auf „Beethoven 7“ (Do-So, 25.-28.4., Radialsystem) sowie auf eine Wiederaufnahme des dreiteiligen Abends „Sacre“ (Do-So, 27.-30.6., Haus der Berliner Festspiele) zur Musik von Igor Stravinsky freuen.

Die Begründung der Jury zur Auszeichnung: „Als Tänzerin, Choreografin und Regisseurin, deren Lebens- und Arbeitsmittelpunkt in Berlin verortet ist, hat sie mit ihrer Kunst die Entwicklung des zeitgenössischen Tanzes seit Beginn der 90er Jahre maßgeblich mitgeprägt. Dabei hat sie ihre unverwechselbare choreografische Handschrift und ihren ästhetischen Zugriff bis heute weiterentwickelt. Sasha Waltz ist unbestritten national und international eine der renommiertesten Künstlerinnen im Bereich des Tanzes in Deutschland. In enger Zusammenarbeit mit ihrem Lebens- und Arbeitspartner Jochen Sandig hat sie dem Tanz immer wieder neue Räume erschlossen, u.a. durch die Gründung der Sophiensæle (1996) und des Radialsystems (2006), und national sowie international neue Publika für den Tanz gewonnen. Mit ‚Sasha Waltz & Guests‘ wurde eine Kompaniestruktur geschaffen, die der Künstlerin große internationale Kooperationen genauso ermöglicht wie das Experimentieren mit neuen Formen und in der auch TänzerInnen der Kompanie in ihrer Kreativität gefördert werden.“ -ps/pat