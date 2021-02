Sasha Waltz & Guests – „In C“

Die Tanzcompagnie Sasha Waltz & Guests beginnt einen neuartigen künstlerischen Prozess, aus dem kontinuierlich digitale wie auch Liveformate hervorgehen sollen.

Musikalische Grundlage ist Terry Rileys „In C“ (1964), eine in seiner Zeit revolutionäre, offene Komposition, die gemeinhin als erstes Werk der Minimal Music gilt. Basierend auf diesem Meilenstein der Musikgeschichte entwickelt Sasha Waltz gemeinsam mit ihren TänzerInnen choreografisches Material, das einer ähnlich variablen Struktur folgt und bewusst nicht als fertiges Bühnenstück angelegt ist. „In C“ ist in einem ersten Zustand als Livestream aus dem Radialsystem in Berlin zu erleben.

„Die Partitur von ‚In C‘ besteht aus 53 musikalischen Figuren und liest sich wie eine Regieanweisung für MusikerInnen. Es hat mich gereizt, diese detaillierten Instruktionen in einer choreografischen Auseinandersetzung mit der Musik in Tanz zu übertragen. Entstanden ist ein Spielsystem aus 53 Bewegungsfiguren für eine strukturierte Improvisation mit klaren Regeln und Gesetzen. Variabel bleiben die Länge des Stücks sowie die Besetzungsstärke von MusikerInnen und TänzerInnen. ‚In C‘ ist ein dynamisches, modulares System, dass in Zeiten der Pandemie adaptionsfähig bleibt. Es ist eine spannende Herausforderung, daraus zukünftig viele unterschiedliche Variationen und Formate entwickeln zu können, sowohl für professionelle TänzerInnen wie langfristig auch für Kinder und Laien“, erläutert Waltz.

„In C“ ist ein experimenteller, sich konstant entwickelnder Prozess, der den langjährig ausgearbeiteten Arbeitsansatz von Sasha Waltz & Guests und den Dialog von Tanz, Musik und Raum digital wie analog noch einmal weiterdenkt. Zugleich werden Möglichkeiten der flexiblen künstlerischen Produktion in Zeiten der Pandemie und des künstlerischen Austauschs auch über Landesgrenzen hinweg ausgelotet. So sind die einzelnen Bewegungs-Figuren z.B. in Video-Tutorials festgehalten, die zukünftig das Erlernen des choreografischen Materials durch Tänzer, die nicht vor Ort sind, auch digital ermöglichen sollen. -ps