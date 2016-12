Sasha Waltz & Guests in der Hamburger Elbphilharmonie

Teuer genug war sie, aber was heißt schon teuer, wenn man aus Karlsruhe kommt.

Wir verbuddeln hier das Doppelte und lassen uns 30 Jahre Tunnelbetrieb nochmal fast eine Milliarde kosten – und wir haben dann kein architektonisches Meisterwerk mit weltweiter Strahlkraft, sondern nur einen lausigen eineinhalb Kilometer langen Straßenbahntunnel. So gesehen war die Elbphilharmonie ein Schnäppchen! Was hat das eine mit dem anderen zu tun?

Sasha Waltz, in Karlsruhe geborene Choreografin, wird das neue Jahr in der Elbphilharmonie in Hamburg eröffnen. Unter dem Titel „Figure Humaine“ zeigt sie an vier Abenden eine choreografische und musikalische Raumerkundung der Foyers. Die vier Aufführungen mit großer tänzerischer und musikalischer Besetzung sind „Unikate“ und nach den Bespielungen des Neuen Museums in Berlin, des Karlsruher ZKM oder des MAXXI Museums in Rom eine weitere große Inszenierung mit architektonischem Bezug. Ticket-VVK empfohlen. -rw