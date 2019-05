Schattenkinder

Tim ist ein Schattenkind – ein Kind im Schatten seiner heiß geliebten, aber schwer behinderten Schwester.

Als Teenie wächst ihm alles über den Kopf, er muss raus aus dem System und reißt aus. Die Begegnung mit dem Schauspieler Franz, der in einer Kleingartenkolonie sein Zuhause hat, bringt ihn zum Reden und Reflektieren, und was in diesen Gesprächen entsteht, ist spannend und eindrücklich für alle ab 13, ob sie in jemandes Schatten stehen oder nicht. -bes