Warum gibt es Kriminalität?

Wie vererben sich Gewaltstrukturen zwischen Generationen? Die englische Dramatikerin Alice Birch zeichnet in 60 kleinen Szenen verschiedene Bilder von Gewalt, Verbrechen, Justiz und Strafsystem. Es liegt an der Regie – in diesem Fall bei Anna Bergmann –, welche Szenen ausgewählt und wie miteinander kombiniert werden.

Je nach Selektion zeigen sich unterschiedliche Verbindungslinien zwischen den Geschichten auf. Die Teenager, Kinder, Frauen und Familien darin eint nicht nur das Erleben von Gewalt, sondern auch eine Sehnsucht nach Verbindung und Zuwendung. Über allem schwebt die Frage: Können wir uns unsere Leben wirklich aussuchen? -fd