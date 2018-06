Schloss in Flammen 2018

Zum neunten Mal steht die Karlsruher Residenz im Mittelpunkt einer konzertant-pyrotechnischen Open-Air-Opern-Gala.

Das auch aus dem Festspielhaus bekannte international renommierte Orchester der Philharmonie Baden-Baden unter der Leitung seines Chefdirigenten Pavel Baleff spielt mit Solisten des Badischen Staatstheaters und des Nationaltheaters Mannheim die schönsten Arien und Duette aus Werken von Mozart, Verdi, Puccini und Johann Strauß, bevor die Pyrokünstler Renzo Cargnelutti und Thomas Fischer von der Gruppe Art & Fire unter Einbezug der höfischen Architektur das partiturgerechte Synchronfeuerwerk abbrennen.

Eine Großbildprojektion auf der Bühne sorgt dafür, dass alle Mitwirkenden hautnah zu sehen sind – auch für die Picknick-Karten-Inhaber auf den Rasenflächen hinter der Bestuhlung. Der schönste Platz mit dem einfallsreichsten Arrangement und den am auffälligsten bekleideten Besuchern wird prämiert.

