Schlossfestspiele Ettlingen 2019

Nach der zwölfjährigen Intendanz von Udo Schürmer stehen die „Ettlinger Schlossfestspiele“ 2019 erstmals unter der Leitung von Solvejg Bauer.

In der Volksoper „Die Zauberflöte“ (Premiere: Sa, 29.6., 20 Uhr), in dem neben jungen Gesangstalenten aus ganz Deutschland auch ein Projektchor mit Menschen aus der Region mitwirkt, kann man das ebenso spüren wie im Kinderstück „Der geheime Garten“ (Premiere: So, 30.6., 15 Uhr), der Kinderoper „Magier Colas“ (Premiere: So, 7.7., 11 Uhr) nach einem Mozart-Einakter, dem Schauspiel „Endstation Sehnsucht“ (Premiere: Sa, 6.7., 19.30 Uhr) und auch im Broadway-Musical „Der Mann von La Mancha“ (Premiere: Do, 4.7., 20.30 Uhr), das von Regisseur Felix Seiler rund um Don Quixote inszeniert wird.

Bereits ausverkauft ist die Kooperation mit der Musikhochschule Karlsruhe, „Das Geisterschloss“ sowie das freie Format „Weißes Kaninchen, Rotes Kaninchen“ (Premiere: Mo, 8.7., 19 Uhr). Das interaktive Schauspiel setzt auf eine Reise ins Ungewisse: „Keine Proben, kein Bühnenbild, keine Regie. Allein ein versiegelter Umschlag liegt für den Darsteller bereit...“ Mit dem eintrittsfreien „Theaterfest“ (Sa, 22.6., 10-14 Uhr) auf dem Schlosshof und in vielen der historischen Räume und Salons des Barockschlosses wird bei öffentlichen Proben der Beginn der Spielzeit gefeiert. -er