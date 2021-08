Schlossfestspiele Ettlingen 2021

Auf ein „Wiedersehen im Schlosshof“ nach dem Corona-Ausfall freuen sich die „Schlossfestspiele Ettlingen“.

Gestartet ist das Freilichtspektakel am 22.7. mit einer Musical-Revue-Premiere in deutscher Erstaufführung: „A Grand Night For Singing“ (5./7./8./12./14./21./22./25.8./3./5./11.9., 21 Uhr) vereint die die Rodgers/Hammerstein-Hits aus „The King And I“, „Carousel“, „Oklahoma!“, „South Pacific“, „Cinderella“ und „The Sound Of Music“ mit Videoprojektionen des Karlsruher Künstlers Jonas Denzel.

Ein Nachzügler aus der Saison 2020 ist die Strauss-Operette „Die Fledermaus“ (6./10./15./16./17./18./20./23./24./30.8./1./2./5./9./11.9., 20.30 Uhr) unter Beteiligung des Bürgerchors; mit Sartres Schauspiel „Geschlossene Gesellschaft“ (Premiere: Fr, 13.8., 20.30 Uhr, 15./19./22./31.8./4.9.) werden auch in Stückeinführungen und Nachgesprächen existenzielle Fragen nach dem Individuum, der Gemeinschaft und dem Zusammenleben in der Krise reflektiert.

Für Familien mit Kindern ab vier erzählt „Aschenputtel“ (Premiere: So, 1.8., 15 Uhr, 6./7./8./13./14./21./22.8./3./4./5.9.) das Grimm’sche Märchen mit Nummern aus der Rossini-Oper „La Cenerentola“ als rasant-humorvolle Verwechslungskomödie. Und das Finale Furioso besorgt die Popakademie Mannheim mit der bereits ausverkauften Rockshow „Killer Queen“. Shanties, Seasongs und Seemannsgarn tischt dazu das „Captain’s Dinner“ „My Love Is The Ocean” (Fr, 6.8., 19 Uhr, Erbprinz) auf. -pat