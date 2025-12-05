Schlosskonzerte: Die lange Fahrt der Bertha Benz

Im Rahmen des Festivals „Frau Dich! 20 Jahre Karlsruher Schlosskonzerte“ zeigt das Ensemble um die Vokalistinnen Ruth Eberhard, Chiara Lupascu und Malika Reyad ein szenisches Revival der ersten Autofahrt der Weltgeschichte.

Denn am 5.8.1888 fährt Bertha Benz wagemutig einfach mal los mit dem von ihrem Gatten konstruierten Wagen. Von Mannheim nach Pforzheim und wieder zurück. An Bord ihre Söhne, als Reparaturwerkzeug eine Haarnadel, drumherum Männer mit herablassenden Sprüchen.

Bei den „Schlosskonzerten“ ist die Fahrt Initialzündung für ein tragikomisches Pasticcio voller komödiantischer Szenen, betankt mit Musik mit Liedern, Arien und Ensembles von Mozart bis zu den Beatles unter Regie von Thorsten Morawietz. -rw