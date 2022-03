Schneewittchen – Das Musical

Fantastische Abenteuer, vergiftetes Obst und ein mysteriöser Trank.

Schneewittchen erstrahlt in dieser Musical-Fassung mit Songs aus Soul, Pop, Swing und sogar Punk in neuem Glanz. Märchenhafte Kostüme und fantasievoll illuminierte Bühnenelemente entführen direkt in den verwunschenen Märchenwald (bis zwölf Jahre). -rowa