Über Tanz zwischen Schaufensterpuppen, aufblasbaren Sofa und Regenschirmen.

In einer Welt, in der Egoismus wie ein Schatten über den Straßen schwebt, begeben sich sieben Tänzer auf eine Reise der Empathie. Sie wollen ihre Gedanken und Gefühle zu Papier bringen, in der Hoffnung, Gleichgesinnte zu finden. Doch je mehr sie so gegen den Egoismus unserer Zeit angehen, desto mehr verwandelt sich ihre Umgebung in etwas Skurriles und Unvorhersehbares – „Schön luftig“ eben. -rw