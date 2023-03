Das Theater Berenike Felger zeigt das Kinderstück „Schönes Scheitern oder die Liebe zu den Umwegen“ für Kinder ab vier Jahren, das unter der Regie von Raphael Mürle entstand.

Eine Clownsfrau will am Strand einen schönen Badetag erleben. Doch die Dinge, die sie mitgebracht hat, machen was sie wollen… -rw