Während der Renaissance erlebte die musikalische Form des Madrigals ihre Blüte – eine kunstvolle Art der mehrstimmig gesungenen Gedichtvertonung, insbesondere in Italien komponiert und beliebt.

In einem „musikalischen Sprachlabor“ wirft das Ensemble der Schola Heidelberg unter der Leitung von Walter Nussbaum einen neuen Blick auf die poetische Musik der Madrigale.

Was hat uns diese 500 Jahre alte Musik heute zu sagen, wie spricht sie uns emotional an? Als Beispiele dafür zieht die Schola Kompositionen von Michelangelo Rossi und Carlo Gesualdo da Venosa heran und lässt ihre Madrigale in praktisch, theoretisch und künstlerisch erweiterten Interpretationen neu zu uns sprechen. Von Seiten des ZKM-Hertzlabors ist der Komponist Ludger Brümmer an der künstlerischen Entwicklung des Projekts beteiligt. -fd