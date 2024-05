Nicht wie gewohnt im Asamsaal, sondern in der Stadthalle präsentiert die „Schubertiade“ erstmals einen genreübergreifenden, multimedialen Klavierabend.

Das innovative Konzept „Vers l’extase“ des Pianisten Fabian Gehring begibt sich in die Fantasiewelt des russischen Komponisten Alexander Skrjabin. Angelehnt an dessen Vision eines alle Sinne umfassenden Gesamtkunstwerkes experimentiert „Vers l’extase“ in unterschiedlichen Konstellationen mit den modernen Möglichkeiten der Medien, der Musik, mit Licht, Tanz und Sprache.

Gehring, Tänzerin und Choreografin Raquel Nevado Ramos, Jan Wegmann mit Lichtkomposition und Multimedia sowie Rezitator Reinhold Ohngemach mit Texten u.a. von Joachim Rosenkranz und Gerhard Rühm deuten Skrjabins Vision eines „Lichtklaviers“ neu. -rw