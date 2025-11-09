Schubertiade

Bühne & Klassik // Artikel vom 09.11.2025

Yamina Maamar

„Lieb und Leid und Welt und Traum“: Unter diesem Motto gestalten die deutschsprachige, tunesischstämmige Sopranistin Yamina Maamar und der Künstlerische Leiter der „Schubertiade“ im Ettlinger Schloss, Pianist Thomas Seyboldt, ihren Liederabend im November.

Internationale Erfolge feierte Maamar am Lincoln Center New York, im Seoul Arts Center oder beim „International Edinburgh Festival“, außerdem gastierte sie im Herkulessaal München, im Apollosaal der Berliner Staatsoper, im Dom zu Speyer und im Berliner Dom und war in mehr als 80 Partien u.a. an den Staatsopern München und Hannover zu erleben.

Mit „Lieder eines fahrenden Gesellen“ von Mahler und „Les nuits d’été“ von Berlioz sind zwei großartige und bedeutende Liedzyklen der Musikgeschichte zu hören, dazu Lieder von Rebecca Clarke, eine der wichtigsten britischen Komponistinnen in der Zeit zwischen den Weltkriegen, sowie ausgewählte Lieder von Franz Schubert. -rw

So, 9.11., 18 Uhr, Schloss Ettlingen, Asamsaal

Anfang « Abgesagt: Jannik Freestyle | Alles Streicher oder was? » Ende

Zurück

Kommentare

Einen Kommentar schreiben

Bitte rechnen Sie 4 plus 2.
WERBUNG
WERBUNG

WEITERE BÜHNE & KLASSIK-ARTIKEL

Der König der Löwen

König der Löwen, Game Of Thrones, Ennio Morricone, Star Wars & Eiskönigin

Bühne & Klassik // Artikel vom 29.12.2025

Wenn Filme und Serien ikonisch werden, liegt das nicht zuletzt an der Musik.

Weiterlesen …
Martyna Mišeikytė (Foto: Simona Mockevičienė)

Klangreise der Posaune

Bühne & Klassik // Artikel vom 27.11.2025

Die junge Posaunistin Martyna Mišeikytė (geb. 2001) aus Litauen studierte an der HfM und ist seit März 2025 als Soloposaunistin im Philharmonischen Orchester Bremerhaven engagiert.

Weiterlesen …
Ole Hoffmann

Jäger des verlogenen Satzes

Bühne & Klassik // Artikel vom 22.11.2025

Morgens halb elf in Deutschland – und was haben wir heute schon alles zusammengelogen?

Weiterlesen …
Jacqueline Feldmann

8. Komische Nacht Karlsruhe

Bühne & Klassik // Artikel vom 19.11.2025

Bei diesem „Comedy-Marathon“ bleibt das Publikum, wo es ist.

Weiterlesen …
Bora (Foto: Rina’s Photography)

Komische Nacht Karlsruhe & Rastatt

Bühne & Klassik // Artikel vom 19.11.2025

Bei diesem „Comedy-Marathon“ bleibt das Publikum, wo es ist.

Weiterlesen …

Lukas Aue

Bühne & Klassik // Artikel vom 16.11.2025

Zirkus und Theater.

Weiterlesen …
Werbung
Lilly Thornton

„Blue Church“ feat. Thornton-Möck-Duo

Bühne & Klassik // Artikel vom 12.11.2025

Mit Lilly Thornton und Ull Möck treffen sich zwei Jazzmusiker zu Textbeiträgen zum Thema „Lebenskarussell“ von Klaus Nagorni.

Weiterlesen …

Wirbitzky & Zeus

Bühne & Klassik // Artikel vom 10.11.2025

„Oft kommen die nich’ mehr“ kündigen sich die beiden Radiolegenden an.

Weiterlesen …
Werbung
Louisa Staples (Foto: Emily Turkanik)

Alles Streicher oder was?

Bühne & Klassik // Artikel vom 09.11.2025

Das Südwestdeutsche Kammerorchester Pforzheim präsentiert unter der Leitung von Dirigentin Holly Hyun Choe neben der süffig-sentimentalen „Serenade für Streicher“ des polnischen Spätromantikers Mieczysław Karłowicz Strawinskys „Concerto in D“ und zum Finale die berühmte „Kreutzer-Sonate“ von Beethoven, die zum Brillantesten und Virtuosesten gehört, was je für die Geige geschrieben wurde!

Weiterlesen …

» weitere interessante Artikel über BÜHNE & KLASSIK

INKA-Kunstkalender Icon

Kunstkalender
Veranstaltungskalender

Veranstaltungs-
kalender
Icon Ticketshop

INKA-Ticketshop
INKA-E-Paper Icon

E-Paper

Nach oben

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INKA Magazin - Startseite
Navigation einblenden

NAVIGATION

Icon E-Paper