„Lieb und Leid und Welt und Traum“: Unter diesem Motto gestalten die deutschsprachige, tunesischstämmige Sopranistin Yamina Maamar und der Künstlerische Leiter der „Schubertiade“ im Ettlinger Schloss, Pianist Thomas Seyboldt, ihren Liederabend im November.

Internationale Erfolge feierte Maamar am Lincoln Center New York, im Seoul Arts Center oder beim „International Edinburgh Festival“, außerdem gastierte sie im Herkulessaal München, im Apollosaal der Berliner Staatsoper, im Dom zu Speyer und im Berliner Dom und war in mehr als 80 Partien u.a. an den Staatsopern München und Hannover zu erleben.

Mit „Lieder eines fahrenden Gesellen“ von Mahler und „Les nuits d’été“ von Berlioz sind zwei großartige und bedeutende Liedzyklen der Musikgeschichte zu hören, dazu Lieder von Rebecca Clarke, eine der wichtigsten britischen Komponistinnen in der Zeit zwischen den Weltkriegen, sowie ausgewählte Lieder von Franz Schubert. -rw