Schubertiade
Bühne & Klassik // Artikel vom 09.11.2025
„Lieb und Leid und Welt und Traum“: Unter diesem Motto gestalten die deutschsprachige, tunesischstämmige Sopranistin Yamina Maamar und der Künstlerische Leiter der „Schubertiade“ im Ettlinger Schloss, Pianist Thomas Seyboldt, ihren Liederabend im November.
Internationale Erfolge feierte Maamar am Lincoln Center New York, im Seoul Arts Center oder beim „International Edinburgh Festival“, außerdem gastierte sie im Herkulessaal München, im Apollosaal der Berliner Staatsoper, im Dom zu Speyer und im Berliner Dom und war in mehr als 80 Partien u.a. an den Staatsopern München und Hannover zu erleben.
Mit „Lieder eines fahrenden Gesellen“ von Mahler und „Les nuits d’été“ von Berlioz sind zwei großartige und bedeutende Liedzyklen der Musikgeschichte zu hören, dazu Lieder von Rebecca Clarke, eine der wichtigsten britischen Komponistinnen in der Zeit zwischen den Weltkriegen, sowie ausgewählte Lieder von Franz Schubert. -rw
So, 9.11., 18 Uhr, Schloss Ettlingen, Asamsaal
WEITERE BÜHNE & KLASSIK-ARTIKEL
König der Löwen, Game Of Thrones, Ennio Morricone, Star Wars & Eiskönigin
Bühne & Klassik // Artikel vom 29.12.2025
Wenn Filme und Serien ikonisch werden, liegt das nicht zuletzt an der Musik.Weiterlesen … König der Löwen, Game Of Thrones, Ennio Morricone, Star Wars & Eiskönigin
Klangreise der Posaune
Bühne & Klassik // Artikel vom 27.11.2025
Die junge Posaunistin Martyna Mišeikytė (geb. 2001) aus Litauen studierte an der HfM und ist seit März 2025 als Soloposaunistin im Philharmonischen Orchester Bremerhaven engagiert.Weiterlesen … Klangreise der Posaune
Jäger des verlogenen Satzes
Bühne & Klassik // Artikel vom 22.11.2025
Morgens halb elf in Deutschland – und was haben wir heute schon alles zusammengelogen?Weiterlesen … Jäger des verlogenen Satzes
8. Komische Nacht Karlsruhe
Bühne & Klassik // Artikel vom 19.11.2025
Bei diesem „Comedy-Marathon“ bleibt das Publikum, wo es ist.Weiterlesen … 8. Komische Nacht Karlsruhe
Komische Nacht Karlsruhe & Rastatt
Bühne & Klassik // Artikel vom 19.11.2025
Bei diesem „Comedy-Marathon“ bleibt das Publikum, wo es ist.Weiterlesen … Komische Nacht Karlsruhe & Rastatt
Lukas Aue
Bühne & Klassik // Artikel vom 16.11.2025
Zirkus und Theater.Weiterlesen … Lukas Aue
„Blue Church“ feat. Thornton-Möck-Duo
Bühne & Klassik // Artikel vom 12.11.2025
Mit Lilly Thornton und Ull Möck treffen sich zwei Jazzmusiker zu Textbeiträgen zum Thema „Lebenskarussell“ von Klaus Nagorni.Weiterlesen … „Blue Church“ feat. Thornton-Möck-Duo
Wirbitzky & Zeus
Bühne & Klassik // Artikel vom 10.11.2025
„Oft kommen die nich’ mehr“ kündigen sich die beiden Radiolegenden an.Weiterlesen … Wirbitzky & Zeus
Alles Streicher oder was?
Bühne & Klassik // Artikel vom 09.11.2025
Das Südwestdeutsche Kammerorchester Pforzheim präsentiert unter der Leitung von Dirigentin Holly Hyun Choe neben der süffig-sentimentalen „Serenade für Streicher“ des polnischen Spätromantikers Mieczysław Karłowicz Strawinskys „Concerto in D“ und zum Finale die berühmte „Kreutzer-Sonate“ von Beethoven, die zum Brillantesten und Virtuosesten gehört, was je für die Geige geschrieben wurde!Weiterlesen … Alles Streicher oder was?
Kommentare
Einen Kommentar schreiben