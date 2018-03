Schubertiade

Johann Mayrhofer war einer der engsten Vertrauten Franz Schuberts.

Zwei Jahre lang teilten sie sich sogar eine Wohnung in Wien. Der neun Jahre jüngere Schubert erweckte in dem verdrießlichen Dichter, der mit seinem Brotjob als regimegetreuer Bücherrevisor unglücklich war, neue Kraft und Inspiration zu schreiben. Mayrhofer wiederum eröffnete Schubert die Welt der Antike, der daraufhin Lieder wie die „Fahrt zum Hades“, das „Lied eines Schiffers an die Dioskuren“ oder „Orest auf Tauris“ schrieb. Letztlich sollte er fast 50 Gedichte seines Freundes vertonen.

Der Pianist und Schubertiaden-Leiter Thomas Seyboldt hat daraus ein Programm gestaltet, für das er den Tenor Tilman Lichdi gewinnen konnte. Lichdi ist auf vier Kontinenten aktiv und durch seine „Schöne Müllerin“-CD als Schubert-Interpret bekannt. Eine CD-Einspielung dieses Programms von Seyboldt und Lichdi wird dem Konzert folgen. -fd