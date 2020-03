Am „Internationalen Frauentag“ unternimmt die „Schubertiade“ den Versuch, den weiblichen Blick auf die Welt und das Leben im frühen 19. Jahrhundert zu erfassen.

Gefiltert wurde dieser jedoch – typisch für diese Zeit – durch Texte und Vertonungen von Männern, so in Robert Schumanns „Frauenliebe und Leben“ nach Texten von Adalbert von Chamisso und Franz Schuberts Goethe-Sammlung „Lieder der Mignon“.

Seda Amir-Karayan fügt den Romantikern Lieder aus ihrer Heimat Armenien hinzu. Die Konzertaltistin mit der warmen, ausdruckstiefen Stimme ist derzeit klar auf Kurs: In den vergangenen Jahren trat sie u.a. in der Berliner und Kölner Philharmonie sowie beim Rheingau Musikfestival auf und musizierte mit Dirigenten wie Helmuth Rilling und Kay Johannsen. Thomas Seyboldt begleitet sie am Klavier. -fd