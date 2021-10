Schwetzinger SWR Festspiele 2021

Die Herbstfestspiele im barocken Ambiente sind zurück!

Die „Schwetzinger SWR Festspiele“ starten mit einer Musiktheaterproduktion für die ganze Familie: „Orpheus und die Zauberharfe“ (Sa, 16.10., 15+18 Uhr), ein fantasievoll inszeniertes musikalisches Märchen, entführt in die Welt der Mythen und erzählt, wie am Ende alles gut wird.

Als Residenzkünstler mit zwei Konzerten sind Bratschist Nils Mönkemeyer (Mi, 20.10., 19.30 Uhr) und die Capella de la Torre (Mi, 27.10., 19.30 Uhr, s.u.), eines der besten Ensembles für Musik der Renaissance, zu Gast. Das aus Paris kommende Ensemble Correspondances (Di, 19.10., 19.30 Uhr) präsentiert ein Charpentier-Programm aus der römischen Zeit des Komponisten. Ein wunderbares Konzertprogramm mit Arien von Haydn und Beethoven verspricht die Akademie für Alte Musik Berlin (Sa, 23.10., 19.30 Uhr) mit der international gefeierten Sopranistin Christina Landshamer.

Gewissermaßen in Schwetzingen zu Hause und sehnsüchtig wiedererwartet werden die großen Liedinterpreten Christoph und Julian Prégardien (So, 24.10., 19.30 Uhr), Geigerin Antje Weithaas (Di, 26.10., 19.30 Uhr), Pianist Martin Helmchen (Schwanengesang, Mo, 25.10., 19.30 Uhr) und die Weltklasse-Quartette Schumann (So, 17.10., 11 Uhr), Quiroga (Fr, 22.10., 19.30 Uhr), Bennewitz (So, 24.10., 11 Uhr) und Brentano (Do, 28.10., 19.30 Uhr).

Zu exquisiten Wort-Musik-Programmen werden außerdem die Schauspieler Udo Samel (Sonette an Orpheus: So, 17.10., 19.30 Uhr), Hanns Zischler („Schatten“ mit Capella de la Torre: Mi 27.10., 19.30 Uhr) und Ulrich Noethen („A Sentimental Journey“ mit dem Boulanger Trio: So, 31.10., 11 Uhr) erwartet. -pat