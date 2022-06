SFS Heidelberg 2022: Sonnendeck

Die historische Bäderterrasse im Heidelberger Schlossgarten wird zum zweiten Mal nach 2021 zum Sonnendeck.

Als zusätzliche Bühne bei den „Heidelberger Schlossfestspielen“ lädt sie mit einem abwechslungsreichen Programm zum sommerlichen Kunsterlebnis ein. Neben einer Spielstätte für Eigenproduktionen des Theaters Heidelberg ist das Sonnendeck auch insbesondere ein Podium für KünstlerInnen, die aus der Ukraine fliehen mussten. Von der Flucht nach Berlin Ende Februar erzählt die Performance „Little World War“ informativ, musikalisch und sogar humorvoll (Di/Mi/Fr, 14./15./17.6.).

Auch die bilinguale Lesung mit Texten der Autoren des Kiewer Theatre Of Playwrights berichtet von Fluchtrouten, von Zerstörung und Überleben (Do, 23.6.). Auch die freie Kunstszene der Neckarstadt bespielt das Sonnendeck: Mit Gesang, Gitarre und Synthie reduziert Bär komplexe Thematiken zu minimalistischer Musik mit Augenzwinkern (Fr, 24.6.). Traditioneller kolumbianischer Cumbia wird um elektronische Sounds angereichert zu Cumbiatron (So, 26.6.). Die ultimative Rock’n’Roll-Show, schärfer als Elvis, legt „Krüger rockt!“ hin (Do, 30.6.). -fd