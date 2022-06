1998 wurde der Film „Shakespeare In Love“ von Marc Norman und Tom Stoppard mit sieben „Oscars“ ausgezeichnet.

Im Liebesrausch schreibt der junge Will Shakespeare an einem Stück, in dem Fiktion und Wirklichkeit verschwimmen: „Romeo und Ethel, die Piratentochter“. Declan Donnellan bringt die Geschichte über die Entstehung des Liebesdramas schlechthin auf die Theaterbühne. -fd