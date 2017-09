Show Must Go On

1970 gründeten der Gitarrist Brian May, der Drummer Roger Taylor und der Sänger Farrokh Bulsara die Rock-Band Queen.

Letzterer der drei sollte bald Freddy Mercury heißen und eine der Pop-Ikonen der 70er- bis 90er-Jahre werden. Der Bassist John Deacon komplettierte die Band, deren jedes Mitglied an den Songs mitschrieb. Unter anderem „We Are The Champions“ und „Radio Ga Ga“ gehen dabei auf Mercurys Kappe. Dem extravaganten Bühnenstar, privat ein unsicherer, schüchterner Mensch, widmet Kammertheater-Intendant und Regisseur Ingmar Otto ein opulentes Musical mit vierköpfiger Live-Band. -fd