Showings der Theaterlabore

Zwei Tage lang gibt’s in enger Taktung Einblicke in die Theaterlabore des Staatstheaters mit Aufführungen in der Insel.

Labor 1 (Leitung: Fatih Göksu & Daria Schirmer) zeigt „Schreien für Anfänger“ (Sa+So, 5.+6.7., 15 Uhr): Der Schrei vermittelt, was nicht mehr zurückgehalten werden konnte – ob aus Glück, Verzweiflung, Hilflosigkeit oder totaler Ekstase. „Auf ne Party gehen und in der Ecke stehn“: „Gemeinsam“ nennt sich die Abschlusspräsentation von Labor 2: Julia Tedesco (Choreografie) zeigt mit Paul Calderone eine Tanzperformance zum Thema Einsamkeit und wie man ihr beikommt (17 Uhr). „Drei Viertele und ein Toter“: Ein Dorf. Ein Kiosk. Eine Dorfgemeinschaft. Ein Toter. Ein Testament. Die Theaterlabore 3 und 4 beschäftigen sich dann mit einem meiner Lieblingsthemen, mit menschlichen Abgründen, Vorurteilen und „Familie“ (19 Uhr). -rw