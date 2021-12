Silvester 2021 im Kammertheater

Zum Jahreswechsel lässt das Kammertheater zwei musikalische Erfolgsproduktionen wieder aufleben.

„Show Must Go On“ ist ein Tribute an den Popstar und Queen-Frontmann (Do, 30.12., 19.30 Uhr; Fr, 31.12., 16.30+20.30 Uhr, Konzerthaus). „Ein Freund, ein guter Freund“ und „Mein kleiner grüner Kaktus“ heißt es bei den Comedian Harmonists, deren bewegte Geschichte in einer Inszenierung von Ingmar Otto erzählt wird (Fr, 31.12., 16+20 Uhr; Sa, 1.1., 19.30 Uhr; So, 2.1., 18 Uhr; Mi-Sa, 5.-8.1., 19.30 Uhr; So, 9.1., 18 Uhr, Kammertheater). -fd