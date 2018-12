Silvester und Neujahr im Staatstheater

Miss Sophie wird mal wieder 90.

Butler James hat längst abgedankt, jetzt wird sie von dessen Sohn Jimmy umsorgt. Der stolpert in „Dinner for One mit Songs“ nicht nur über den Teppichtiger, sondern dazu über allerlei Hits von Frank Sinatra bis Michael Jackson. Und auch Miss Sophie hat einige Melodien auf Lager (So, 30.12., 19 Uhr + Mo, 31.12., 18+21 Uhr + Di, 1.1., 18 Uhr, Studio).

Am 1.1. heißt es dann „Prosit Neujahr aus Wien“, wenn die Badische Staatstkapelle mit Dirigent Daniele Squeo österreichische Töne von Franz Lehar, Franz von Suppé sowie Johann Strauss und Sohn anschlägt (Di, 1.1., 19 Uhr, Großes Haus). -fd