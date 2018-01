Sind Macht und Liebe vereinbar? Der Doge von Genua, Simon Boccanegra, kann ein trauriges Lied davon singen.

Er war Stadtvorsteher geworden, um die adlige Maria heiraten zu dürfen, findet sich nun aber in einem undurchsichtigen Netz aus Machtinteressen und Intrigen wieder. Verdi schneidet in seiner Oper hochaktuelle Themen wie Populismus und politische Vernunft an. David Hermann führt Regie. -fd