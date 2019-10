Sinfoniekonzerte am Staatstheater

Die neue Wiener Schule prägt das 2. Sinfoniekonzert der Saison.

Eine Sekunde höchste seelische Erregung streckt Arnold Schönberg in Erwartung auf eine halbe Stunde Musik. Alban Berg verarbeitet prägnante Motive seiner Oper „Lulu“ in einer mehrsätzigen sinfonischen Collage. Hinzu kommt Beethovens „Leonore“-Ouvertüre (So, 27.10., 11 Uhr; Mo, 28.10., 20 Uhr; als 1. Sonderkonzert, 29.10., 19 Uhr). -fd