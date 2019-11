Sisters Of Comedy

Nach 2018 geht die Komikerinnenoffensive zugunsten lokaler Frauenprojekte wieder – in wechselnden Besetzungen – an über 40 deutschen Bühnen an den Start.

Hier führt Lissi Hohnerlein vom Tagestreff für Frauen durch den mit Antje Schumacher, Andrea Limmer, Piplies & La Minga, Marlies Blume, Anna Krämer und dem Trio Dreist prall besetzten Abend. -rw