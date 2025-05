Für das Galakonzert der Fördergesellschaft wurde das international renommierte Frauenvokalensemble Sjaella gewonnen.

Die Gesänge der Vögel sind farbenreiche Laute des Lebens, die schon Clément Janequin oder Henry Purcell vor mehreren 100 Jahren und jüngst auch die amerikanische Komponistin Caroline Shaw in Noten zu fassen wussten. Sjaella widmet den Vögeln, die in uns die Lebens- und Liebeslust erwecken, in ihrem Programm „Among The Branches – Inmitten der Zweige“ eine kleine Suite in französischer und italienischer Sprache. -rw