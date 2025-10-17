Skupa, Hans Albers - Sein Leben, seine Lieder & Ich hol vom Himmel dir die Sterne

Bühne & Klassik // Artikel vom 17.10.2025

Skupa (Foto: Mateo Matiz)

Die fünfköpfige Band Skupa aus Bremen um Geigerin Birgit Hoffmann und Kristina Schönbeck (Vocals/Akkordeon) präsentiert bei dieser Balkan-Flamenco-Show ihr neues Album „Cabaret“ (Fr, 17.10., 20 Uhr).

Tags drauf porträtieren Dirk Witthuhn und Wolfgang Völkl den Hamburger Ufa-Star Hans Albers und sparen seine umstrittene Rolle im NS-Regime nicht aus (Sa, 18.10., 20 Uhr).

Am So, 19.10. rezitiert Frieder Bachteler ab 15.30 Uhr Gedichte von „Klassikern“ und Gedichte von Frauen aus mehreren Jahrhunderten, die Musik  kommt mit Jazz und Tangos vom Trio Marronier (Eintritt frei). -rw

Mikado, Karlsruhe

