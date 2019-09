Slam & Talk

Bevor das Staatstheater seinen hauseigenen „Dead And Alive“-Slam auf die Bühne des Großen Hauses holt (So, 6.10., 19 Uhr), präsentiert dessen Moderator Philipp Herold sein Soloprogramm „Kulturensohn“ (Do, 19.9., 20 Uhr, Studio).

Im neuen Format „Feierabend mit...“ spricht Florian König mit Sara Zinna und Pablo Octavio aus dem Ballettensemble über Kunst, Kulturen und Privates (Mi, 9.10., 19 Uhr, Mittleres Foyer). -fd