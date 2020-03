Abgesagt: Sofies Welt

Kann ein Buch über die Entwicklung der Philosophie unterhalten?

Der Roman von Jostein Gaarder beweist dieses eindrucksvoll. Er wurde in 65 Sprachen übersetzt und weltweit über 40 Millionen mal verkauft. Erzählt wird die Geschichte von Sofie Amundsen, die eines Tages einen ersten mysteriösen Brief erhält, in dem sie gefragt wird, wer sie sei. Es folgen weitere Briefe, jeder ist einer wichtigen Epoche der Philosophie oder einem bekannten Denker gewidmet. Sofie beginnt, ihren vermeintlich sicheren Platz in der Welt in Frage zu stellen... -rw