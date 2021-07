Sommer Tanz Karlsruhe 2021

Der viel zitierte Stillstand der vergangenen Monate hat auch eine ganz physische Komponente.

So mussten tanzende Körper, ob in Clubs oder auf Bühnen, ruhig bleiben. Mit der Kultur und ihrem Publikum kehren sie nun endlich zurück. Die Sommerausgabe von „Tanz Karlsruhe“ wirbelt die Glieder und Gelenke quer durch die Stadt. An verschiedenen Orten begehen KünstlerInnen und Kollektive aus Baden-Württemberg und der Welt den „Sommer Tanz“. Eng verwoben ist das vom Tempel initiierte Festival mit dem „Toujours Kultur“-Marathon in der Fleischmarkthalle.

On Track

Das frisch gegründete Autorenduo Felix Baumann und Sean Henderson verbindet in seiner „On Track“-Performance Elemente des physischen und visuellen Theaters mit Tanz und clownesken Einsprengseln. Inspiriert ist das Stück vom Kunstfilm „The Way Things Go“ (1987) des Duos Peter Fischli und David Weiss, der in einer langen Kausalkette über Alltagsgegenstände meditiert. Die Autoren sind selbst auf der Bühne zu sehen, wo sie ebenfalls Objekte und Materialien untersuchen, ihre Körperlichkeit und Funktionen erforschen. In ihrem Versuch, etwas Besonderes zu errichten, ist das Scheitern bereits inbegriffen, doch kennen die beiden kein Aufgeben und behalten sich ihren Humor bei. -fd

Sa, 17.7., 18.30 Uhr, Fleischmarkthalle (Toujours Kultur)

Ligna: Zerstreuung überall!

Ein Publikum an einem zentralen öffentlichen Ort, weit verstreut über dessen Fläche, vereint durch Kopfhörer und die Bewegungen, die ihnen darüber instruiert werden. Das Stück der Künstlergruppe Ligna ist ein Radioballett, eine Choreografie über Nähe und Distanz. Damit nimmt es nicht nur Bezug auf die Auswirkungen der Pandemie, sondern auch auf die weiter aktuellen Tendenzen zu einer Abschottungspolitik und einem nationalistischen Backlash. Das Radioballett macht einen Vorschlag für eine andere Art des Zusammenlebens, eine neue Verbundenheit über Ländergrenzen. Indem die TeilnehmerInnen die Gesten fremder Körper annehmen, wird ihr Körper zum Ort der Begegnung über physische Grenzen hinweg. 14 internationale Choreografen aus allen Kontinenten sind daran beteiligt, Kooperationspartner ist das ZKM. -fd

Sa, 17.7., 15 Uhr; So, 18.7., 17 Uhr, genauer Ort unter www.kulturverein-tempel.de

Continuo Theatre: Please Leave A Message

Was haben wir in einer anonymen Welt eigentlich zu sagen? Woher rührt das Bedürfnis, jede Kleinigkeit über Onlinekanäle zu trompeten? Im postfaktischen Zeitalter fließt Information chaotisch und zu jeder Zeit in alle Richtungen und erzeugt dabei neue, unreale Realitäten und Konflikte. Die Kompagnie Continuo Theatre verhandelt das menschliche Verlangen nach Kommunikation, nach Identität durch Meinung, mit tänzerischen Mitteln. In einem poetischen Mix aus Bewegung, Livemusik, visuellem und stimmlichem Ausdruck hinterfragen die PerformerInnen aus sechs Ländern die Vorherrschaft der Sprache in unserer Welt. -fd

So, 18.7., 20 Uhr, Tempel, Scenario Halle

Szene 2wei & The Garden

„Meine Mutter sagte mir immer, ich solle einem Neugeborenen grüne Kleidung schenken“, schrieb William Sánchez H., denn „grün sei eine neutrale Farbe“. In diesem Geiste spielt „No Name – das Muxical“ auf tänzerische Weise mit dem Thema Gender, mit High Heels und Stimmen, die in keine Schublade passen – genau wie das Mixed-abled-TänzerInnen-Ensemble von Szene 2wei selbst. „Noisy Cases“, das zweite Stück im Programm, untersucht Kommunikationswege und -formen vom Tanz bis zu den Ausdrucksmöglichkeiten eines Fußgängers. Ganz ohne Worte geht es um die Beziehungen zwischen Menschen, die Poetik von Körpern, um ihre Bedürfnisse und Wünsche. -fd

So, 1.8., 20 Uhr, Fleischmarkthalle (Toujours Kultur)

Chris Ziegler: Arena

Theater ist seit jeher ein Ort der gesellschaftlichen Zusammenkunft. Es entsteht erst im Aufeinandertreffen von Spielenden und Publikum. Da es damit seit einiger Zeit schwieriger geworden ist, hat der technikaffine Medienkünstler Chris Ziegler eine Bühne entwickelt, die auch digitale Zusammentreffen ermöglicht. Mittels Augmented-Reality-Technologie und Sensoren, die am Körper oder im Kostüm der PerformerInnen befestigt sind, entsteht eine temporäre virtuelle Theaterbühne. Das Publikum wird Teil einer interaktiven 3D- und Sound-Architektur. Das Stück, das darin performt wird, handelt vom Entstehen von menschlichen Beziehungen über Raum und Zeit, darüber, wie soziale Gemeinschaft entsteht. -fd

So, 1.8., 11/12/13 Uhr, Fleischmarkthalle (Toujours Kultur)

Workshops mit Felix Baumann & Szene 2wei

Mit zwei Workshops lädt „Tanz Karlsruhe“ zum Mitmachen ein. Felix Baumann vom Duo Baumann & Henderson (Foto oben) beschäftigt sich in seinem interdisziplinären Workshop damit, wie Ideen eine physische Realität erhalten können. Mit der Methode der „7 Weights“ verbindet er Elemente aus dem Physical Theatre, Tanz, Musik und Bildender Kunst. Die TeilnehmerInnen sollen ihren Körper als kreatives Werkzeug zum Ausdruck ihrer inneren poetischen Welten besser kennenlernen (So, 18.7., 11-14.30 Uhr, Fleischmarkthalle). Der Workshop von Szene 2wei ist eng verbunden mit dem Probenprozess ihres Stücks „No Name – das Muxical“ (Foto unten). Gibt es Wege, sich von Klischees über Geschlechtern und von Geschlechterrollen in der Gesellschaft zu lösen? Das komplexe Thema wird vor allem über den Körper und über die Bewegung erforscht (Sa, 31.7., 11-14 Uhr, Fleischmarkthalle). Anmeldung bis zum 19.7. an tempel@email.de. -fd