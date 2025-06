Sommerfestspiele Baden-Baden 2025

Der Auftakt der „Sommerfestspiele“ bringt Begegnungen bei Musik und kulinarischen Überraschungen in einen der schönsten Gärten des Landes, erstmals nicht nur für Mitglieder des Freundeskreises.

The Munich Harmonists erinnern an den Schlager der 20er (Fr, 27.6., 19 Uhr, Gönneranlage, Lichtentaler Allee 64); Yannick Nézet-Séguin dirigiert das Orchestre Métropolitain aus Montreal mit dem jungen französischen Überflieger Alexandre Kantorow als Solist am Klavier und Werken von Ravel, Camille Saint-Saëns und Sibelius (Sa, 28.6., 19 Uhr, Festspielhaus).

Tags drauf präsentiert das Orchester mit New Yorks „Metropolitan Opera“-Star Lisette Oropesa als Solistin Ausschnitte aus Opern wie „Die Hochzeit des Figaro“ oder „La Traviata“ und französischen Opernpreziosen wie Gounods „Roméo et Juliette“ oder Bizets „Carmen-Suite“ (So, 29.6., 19 Uhr, Festspielhaus). -rw