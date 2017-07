Sommerkonzert des Kammerorchesters Malsch

Musik und Poesie verknüpft das Kammerorchester Malsch bei seinem diesjährigen Sommerkonzert unter der Leitung von Stefan Fuchs.

Werke vom schwedischen Hofkapellmeister Johan Helmich Roman und dem von Schumann und Brahms, aber auch der ungarischen Musiktradition beeinflussten Robert Volkmann gruppieren sich um mal heitere, mal nachdenkliche Textbeträge zum Thema „Sommer“ – Heinrich Heine und Theodor Storm fassten die Sommerstimmung ebenso in Worte wie Erich Kästner und Werner Puschner. Zeitgenössischen Pop gibt’s zum Abschluss: In Stings „Fields of Gold“ lässt das Orchester musikalisch den Westwind über die Gerstenfelder streichen.