Sommersprossen 2022

Nach vierjähriger Pause meldet sich das (zu den größten in Deutschland zählende!) „Internationale Pforzheimer Straßentheater-Festival“ mit seiner 21. Ausgabe zurück.

Bei der „Sommersprossen“-Eröffnung (Do, 28.7., 19.30 Uhr, Stadtgarten) dabei ist u.a. die Boucherie Bacul mit ihrer aus dem Fleischerwagen heraus gespielten köstlich-düsteren Sideshow-Komödie, während Bildhauer Klaus Gündchen und die Perkussionisten Nils Tannert und Markus Hauke „Klangskulpturen“ kreieren. Höhepunkt: die Trommel- und Feuershow „Silence!“ der Gruppe Les Commandos Percu.

Am Fr, 29.7. (wie auch zum großen Finale) sind ab 19 Uhr zwei im Gegensatz zu den übrigen Aufführungen entgeltliche Veranstaltungen im Innenhof des Kulturhauses Osterfeld angesetzt: In „Tangram“ bewegt sich das deutsch-italienische Duo Stefan Sing und Cristiana Casadio an der Grenze zwischen Tanz und Jonglage, Zirkus und Theater. Die beiden über 50-jährigen Künstlerinnen von „Zwei Gold mit Flugrost“ thematisieren in ihrem Artistiktheaterstück „Alle wollen alt werden, aber keiner will es sein“ humorvoll-poetisch das Leben in all seinen Konsequenzen; im Stadtgarten präsentieren Les Commandos Percu um 21.45 Uhr abermals ihr Trommel-Feuer.

Am Sa, 30.7. bevölkern zwischen 13 und 18 Uhr internationale Musiker und Artisten mit kleinen mobilen sowie stationären Produktionen die Straßen und Plätze der Innenstadt. Das Theater Titanick tritt mit seiner Physical Theatre, Vertikaltanz, Kinetic Art und Videokunst verbindenden 360-Grad-Performance „Upside Down“ (21.15 Uhr, Marktplatz) in einer sieben Meter hohen, in alle Richtungen beweglichen Metallkugel auf und Cie Quidams aus Frankreich entführen mit ihrem Programm „Fiers à Cheval“ (22.45 Uhr, Benckiserpark) in eine barocke Traumwelt. -pat