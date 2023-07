Sommersprossen 2023

Bühne & Klassik // Artikel vom 22.07.2023

Das Rastatter Vocalensemble, das noch am 2.7. in der Hamburger Staatsoper in einer großen Produktion John Neumeiers singt, und sein Dirigent Holger Speck stellen bei ihrer 14. „Klingenden Residenz“ mit Pianistin Anne Le Bozec aus Paris Komponistinnen vor, die in der Nachfolge von Fanny Hensel, der Schwester von Felix Mendelssohn Bartholdy, oder von Clara Schumann erstmals an die Öffentlichkeit traten.