Sommersprossen 2024

Auch bei der 22. Auflage des „Sommersprossen“-Straßentheaterfestivals verwandeln nationale und internationale Einzelkünstler und Gruppen die Pforzheimer Innenstadt in ein originelles Theater unter freiem Himmel, am Freitag in den Abendstunden, am Samstag von 13 bis 18 Uhr.

Höhepunkte sind die Großproduktionen „Symphony Of Fire“ (Sa, 27.7., 22.15 Uhr) und „Cie l’homme debout – Mo And The Red Ribbon“ (21.45 Uhr). Der Eintritt ist komplett frei. -rw