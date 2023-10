Sonic Experiments 2023

Über 180 Einreichungen aus aller Welt gab es zum Open Call „Sonic Experiments“ im Bereich „Elektronische Musik und Klangkunst“ für die Kategorien Ambient, Noise und Drone.

Sechs KünstlerInnen realisierten dann in den Studios des ZKM-Hertz-Labors ihre neuen Projekte. Zu hören sind daher nur Uraufführungen herausragender junger Kompositionen der zeitgenössischen elektronischen Musik. Die Norwegerin Tine Surel Lange präsentiert eine mehrkanalige elektroakustische Ambientkomposition, die auf Feldaufnahmen am Ozean in Nordnorwegen basiert.

Simone Borghi aus Italien versucht, das Genre Ambient neu auszuloten: Er fokussiert sich auf die Übergänge von Ruhe und Spannung, statt endloser Klangschleifen entsteht ein hypnotisches Klangerlebnis. Im Gegensatz lädt die türkische Noisekünstlerin Tuce Alba mit einer audiovisuellen Bühnenperformance mit Moog-Synthesizer zu einer transformativen Reise ein, bei der Sehen, Hören und Fühlen zu einer neuen emotionalen Erfahrung werden.

Der Franzose Axel Chemla verfolgt mit seiner audiovisuellen Noiseperformance einen radikalen Ansatz und schickt eine chaotische Klangwolke auf Interaktionsreise. Der Karlsruher Komponist Nicolás Kretz spielt eine Dronekomposition für Gitarre und Modularsynthesizer, die Berlinerin Katharina Schmidt rundet mit einer sich langsam entwickelnden akusmatischen Dronekomposition den außergewöhnlichen Konzertabend ab. -rw