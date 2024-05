In diesem „Theaterstück zum Vergessen“ ist kaum etwas am gewohnten Platz.

Allein schon die Geschichte spielt nicht wirklich auf der Bühne, sondern in einem Menschen – genauer, im Kopf von Sarahs Opa. Dort versuchen die Aminosäuren Argi und Tyra den Verlust von Erinnerungen aufzuhalten, schaffen es jedoch nicht ganz, dass David immer mehr durcheinanderbringt. Das einfühlsame Theaterstück von Holger Schober über Demenz zeigt auf, was sich alles ändert, und was bleibt; Namen gehen verloren, doch nicht unbedingt der Humor und das Lachen.

Aufrichtig, spielerisch und auch mal traurig erkundet Nora Klaus mit ihrem Regiedebüt „Sonnenstrahl im Kopfsalat“ ein Thema, das Menschen aller Generationen bewegt. Am 14.7., 15 Uhr, gibt’s auch eine Ausgabe im Format „Staatstheater entspannt“. Ab zehn Jahren. -sb