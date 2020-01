Wenn Spark Clubatmosphäre in den Konzertsaal holen, wird Klassik neu gedacht.

Charakteristisch für die „Echo“-Gewinner mit den vielen Flöten in verschiedenen Größen und Lagen ist die Freude am Experimentieren. Das Programm „On The Dancefloor“ schlägt den Bogen von barocken Schreittänzen über Neue Musik bis hin zu Abba oder Latin-Jazz.

Wer vorab reinschnuppern möchte: Beim musikalischen Get Together in der Hemingway Lounge Karlsruhe begrüßt Sandie Wollasch (Mi, 18.12., 19.30 Uhr) die beiden Gründer des Ensembles, Andrea Ritter und Daniel Koschitzki. -er