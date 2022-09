Staatstheater: 1. Sinfoniekonzert

Die junge russisch-amerikanische Geigerin Maria Ioudenitch (Foto: Nissor Abdourazakov) hat erst in diesem Jahr ihren Master am New England Conservatory gemacht.

Längst jedoch ist sie gerngesehener Gast auf internationalen Bühnen. Ihr unaufgeregter Ansatz und ein schwereloser Klang machen sie zu einer denkbar passenden Interpretin für das Violinkonzert von Jean Sibelius, der selbst ein begnadeter Geiger war. In ihrem ersten Konzert der neuen Saison spielt die Bad. Staatskapelle außerdem die 4. Sinfonie von Gustav Mahler, in der sich sogar ein kleines Sopransolo (Hye Jung Lee) versteckt. GMD Georg Fritzsch dirigiert. -fd