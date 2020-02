Staatstheater: 3. Liederabend & 5. Sinfoniekonzert

„Invitation au voyage“, eine Einladung zur Reise, spricht der 3. Liederabend der Staatstheater-Spielzeit aus.

Die Sopranistin Uliana Alexyuk und Tenor Eleazar Rodriguez stellen den „französischen Richard Strauss“, Henri Duparc, vor – nicht ohne den Vergleich mit dem deutschen „Original“ in Form der „Sechs Lieder nach Gedichten von Clemens Brentano“. Der zweite Teil des Abends führt mit Liedern südeuropäischer Komponisten collagenartig durch Spanien und Italien. (So, 1.3., 19 Uhr, Kleines Haus). Inspiriert von Helios schrieb Carl Nielsen eine Orchester-Ouvertüre, die den Lauf der Sonne bis zu ihrem Untergang ins Meer beschreibt.

Teuflische Töne verbergen sich in Jean Sibelius’ 4. Sinfonie, die auf dem Tritonus-Klang basiert und zwischen Licht und Dunkel changiert. Eine „achtsaitige Riesengeige“ ersann Brahms und meint damit nichts anderes als den Doppelauftritt von Solo-Geige (Janos Ecseghy) und-Cello (Thomas Gieron) in seinem letzten Orchesterwerk, dem Konzert in a-Moll. -fd