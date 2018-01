Staatstheater: 4. Sinfoniekonzert

Gut ein Jahr nach seinem Karlsruher Debüt ist Lucas Debargue, der Pianist mit der angenehm ungeraden Biografie, zurück und bringt Camille Saint-Saëns mit.

Der schrieb sein 5. Klavierkonzert, das „Ägyptische“, während einer Reise nach Luxor und lässt Orient wie den Fernen Osten darin anklingen. Detlev Glanerts „American Prelude No. 3“ entstand auf Anfrage aus den USA. Am Kärntner Wörthersee wiederum begann Brahms an der Arbeit für seine 2. Sinfonie. Sebastian Lang-Essing dirigiert die Badische Staatskapelle. -fd