Staatstheater: 5. Sinfoniekonzert

Tschechien aus drei Blickwinkeln.

Antonín Dvorák sehnt sich in seinem in Amerika komponierten Konzert für Violoncello (h-Moll) nach der Heimat. Wolfgang Amadeus Mozart war mit der Uraufführung seiner Sinfonie Nr. 38 in Prag zu Gast, daraufhin wurde sie nach der Stadt benannt. Mittendrin in der tschechischen Freiheitsbewegung wiederum befand sich Leos Janácek und verarbeitete das Erlebte 1920 in der Sinfonischen Dichtung „Balada blanická“. Rasmus Baumann dirigiert die Badische Staatskapelle, Solo-Cellist ist Maximilian Hornung. -fd