Staatstheater: 8. Sinfoniekonzert

Zwei Italiener und ein Karlsruher von Weltformat.

Im letzten Sinfoniekonzert der ausklingenden Saison am Staatstheater gastiert Benedikt Kloeckner, Cello-Absolvent der hiesigen Musikhochschule. Auf seinem Instrument vom Jahrgang 1680 spielt er immer öfter auf großen Bühnen von der Berliner Philharmonie (Simon Rattle ist sein Fan) bis zur Carnegie Hall.

In diesem Programm interpretiert er Haydns 1. Cello-Konzert in C-Dur. Außerdem stehen sich mit dem an Barock und Renaissance orientierten Ottorino Respighi („Fontane di Roma“ & „Pini di Roma“) und dem progressiveren Luigi Dallapiccola („Variazioni per Orchestra“) zwei ganz unterschiedliche italienische Zeitgenossen aus dem 20. Jahrhundert gegenüber. Frank Beermann dirigiert die Badische Staatstkapelle. -fd