Staatstheater: 8. Sinfoniekonzert

Der Tod von Richard Wagner 1883 ging Anton Bruckner sehr nahe.

In seiner 7. Sinfonie verarbeitete ihn der der Wiener das Ableben seines Vorbilds durch harmonische Reminiszenzen und den Einsatz von Wagner-Tuben; im Adagio klingt die Trauer unverblümt durch. Bruckner musste 60 Jahre alt werden, um mit diesem Stück seinen ersten großen Erfolg einzufahren. In das Todesjahr Mozarts,1791, fällt sein 27. und letztes Klavierkonzert. Generalmusikdirektor Justin Brown setzt sich zum Saisonabschluss selbst an den Flügel, um das Werk mit der Badischen Staatskapelle zu spielen. -fd