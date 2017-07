Staatstheater: Kammerkonzerte

Ihre barocke Seite zeigen die Musiker der Badischen Staatskapelle im 5. Kammerkonzert.

Neben Telemanns Flötenkonzert in D-Dur steht J.S. Bachs Orchestersuite Nr. 2, in der die Traversflöte eine exponierte Rolle erhält. Bachs 5. Brandenburgisches Konzert stellt wiederum Cembalo und Geige in den Vordergrund. Hinzu kommen vier „Fantasias For The Viols“ von Purcell (So, 9.7., 11 Uhr).

Bereits zuvor gibt’s ein „Kammerkonzert Extra“ mit groß besetzter Bläsermusik von Richard Strauss: Zwischen seiner Suite op. 4 und der Sonatine Nr. 2 („Fröhliche Werkstatt“ für 16 Bläser) liegen über 60 Jahre (Sa, 1.7., 20 Uhr, jeweils Badisches Staatstheater, Kleines Haus, Karlsruhe). -fd