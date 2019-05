Staatstheater-Kammerkonzerte

Musik für Bassklarinette und Klavier zu finden, ist eine Aufgabe für sich.

Das Duo LeMi (Leonie Gerlach und Miho Uchida) bewältigt sie gerne und gräbt dabei naturgemäß auch unbekannte Komponistinnen oder Bearbeitungen von Stücken wie Schumanns Horn-Duo aus (Kammerkonzert Extra am Mi, 22.5., 20 Uhr, Studio).

Uchida ist auch im 4. Kammerkonzert dabei, wenn Klavierquartette von Mendelssohn, Brahms und Turina gespielt werden (So, 2.6., 11 Uhr, Kleines Haus). Hinter dem Kürzel „DSCH15“ im Motto des „Kammerkonzert Spezial“ verbirgt sich die 15. Sinfonie von Dmitri Schostakowitsch, die in einer Version für nur sechs Musiker in neuem Licht erscheint (Do, 13.6., 20 Uhr, Kleines Haus). -fd