Abgesagt: Staatstheater-Kammerkonzerte

Die drei Stücke im 3. Kammerkonzert der Staatstheater-Ensemblemitglieder markieren jeweils einen ästhetischen Umbruch des Komponisten.

Mendelssohn nimmt in seinem 2. Klaviertrio spätromantische Töne vorweg, Schubert emanzipiert sich mit dem Quartettsatz c-Moll von seinen jugendlichen Werken und Fauré im 2. Klavierquartett von den deutschen Vorbildern (So, 22.3., 11 Uhr). Das „Kammerkonzert Wien“ lehnt sich an Arnold Schönbergs „Wiener Privataufführungen“ im kleinen Kreise an. Seltene Kammermusik von Mahler (Klavierquartett a-Moll) trifft auf Schönberg-Bearbeitungen der Mahler-„Lieder eines fahrenden Gesellen“ und des Strauß’schen „Kaiserwalzers“, der Teenager Franz Schubert (Streichquartett D-Dur) auf sein erwachsenes Pendant („Der Hirt auf dem Felsen“; Fr, 27.3., 20 Uhr). Im „Kammerkonzert Jazz“ wandeln das Trio Tirantes & Friends auf jazzigen Pfaden, zur Suite Nr. 2 von Claude Bolling kommen flotte Standards (Sa, 4.4., 19.30 Uhr, je Kleines Haus). -fd