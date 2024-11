Staatstheater: Kammerkonzerte

Das zweite Kammerkonzert „Multikulturell“ stellt Werke von Florence Price (1887-1953) und Samuel Coleridge-Taylor (1875-1912) vor.

Price’ 1. Symphonie wurde 1933 bei der Weltausstellung in Chicago uraufgeführt und war damit das erste musikalische Werk einer afroamerikanischen Komponistin, das in einem großen Konzerthaus aufgeführt wurde. Das opulente Werk der Komponistin, das zwischen Klassik und Romantik changierend klare Einflüsse von Jazz und Folk aufweist, geriet nach 1940 in Vergessenheit und wird erst seit Kurzem wiederentdeckt.

Price’ „Streichquartett Nr. 2 a-Moll“ werden zwei Stücke des Briten Coleridge-Taylor an die Seite gestellt, der ebenso pionierhaft eine Verbindung westlicher Kunstmusik mit afrikanischer Musik suchte (So, 1.12., 11 Uhr). Am Vorabend des Internationalen Tages des Gedenkens an die Opfer des Holocaust findet das erste Kammerkonzert Extra „Gedenkend“ statt. Neben dem Klavierquintett von Richard Fuchs werden in Koop mit der HfM zwei Werke von Studenten uraufgeführt (So, 26.1., 18.30 Uhr). -sb